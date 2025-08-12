「ナイキ（NIKE）」が、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」とコラボレーションしたシューズ「エア マックス 95 QS YGO」を発売する。9月5日から7日まで原宿の「6142」で開催するイベント「House of Duel」で先行販売を行い、9月12日に一般発売を開始する。価格は2万7060円。 【画像をもっと見る】 コラボシューズは、作中に登場するキャラクター 城之内克也（英語版ではJoey Wheeler）が着用した空想上のモデルとして、城之内