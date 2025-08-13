◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル）＝８月１２日、栗東トレセンサマーマイルシリーズ第３戦の第７３回中京記念・Ｇ３（１７日、中京）に出走するブルーミンデザインが、絶好調で重賞に初挑戦する。１２日は角馬場から栗東・坂路に入り、その後はＥコースで意欲的に運動した。川合助手は「いつもと変わらず、暑さにも負けず、元気いっぱいです」と笑みを浮かべた。３勝クラスだった前走の