６月に第二子を出産したモデルで女優の朝比奈彩がスタイル抜群のプライベートショットを公開した。１３日までにインスタグラムに「少し前にお仕事だった時の私服」とつづり、私服姿をアップ。黄色のトップスに、抜群のスタイルが際立つ、デニム姿を披露した。この投稿にファンからは「何着ても似合う」「本当に綺麗ですね」「めっちゃ可愛すぎる」「とってもお洒落ですね！」「スタイル世界一」など絶賛の声が寄せられている