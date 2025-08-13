すでにお盆休みに入っている人も今日からお盆休みがスタートする人も、おしゃれを満喫しましょう♪8月13日(水)のおすすめコーデをご紹介します。スタイルアップ上手な短丈のトレンチベストで品格を上乗せ出典: 美人百花.com短丈のベスト×鮮やかなブルーのスカートで今っぽさと品格を携えたコーデに。端正なトレンチ風デザインのトップスなら涼しげな雰囲気も手に入ります。ベスト￥37,400/ブルーレーベル･クレストブリッジ(SANY