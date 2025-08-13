マクドナルドのおもちゃつきのメニュー「ハッピーセット」。ここについてくる「ポケモンカード」をめぐって、転売目的とみられる人たちが大量に購入し、ハンバーガーなどの食品が捨てられていた問題です。15日からコラボの「第2弾」が始まるのを前に、マクドナルドは「新たな対策」を発表しました。小栗泉・日本テレビ特別解説委員が解説します。小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員「先週始まった第1弾は『ポケモンのおもちゃ4