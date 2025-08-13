昭和初期に生まれ、太平洋戦争が訪れようとする中、朝鮮半島で少年期を過ごした作家の五木寛之氏。その日々の一端を振り返る。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆〽僕は軍人大好きよ今に大きくなったなら勲章つけて剣下げてお馬に乗ってハイドウドウ（（『僕は軍人大好きよ』詞：水谷まさる曲：小山作之助）国民があれほど歌を歌った時代もないだろう。小学校へは腕を組み、合唱しながら通っていた