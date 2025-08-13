今年も厳しい暑さが続く夏。あとひと息、この酷暑を乗り切るために頼りになるのが、DESCENTE（デサント）のハイエンドコレクション「DESCENTE ALLTERRAIN（デサント オルテライン）」から、ミッドサマーコレクションとして登場した「SWIFT-LITE H／S SHIRT」（2万7500円）をはじめとする新作ウェアです。涼しく動きやすい機能性を備えながら、シンプルなデザインと汎用性の高いカラー展開で、オンからオフまで幅広く活躍してくれま