台風11号が、今日13日朝にかけて石垣島など八重山地方に最接近。昼過ぎまではうねりを伴った高波に警戒を。強い風や天気の急変にも注意が必要です。台風11号朝にかけて最接近台風11号は、今日13日朝にかけて、石垣島など沖縄県の八重山地方に最も接近するでしょう。強い台風11号は、13日午前3時には石垣島の南南西の海上にあって、1時間におよそ30キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大