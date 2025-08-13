アクア、4年ぶり大刷新!?トヨタのコンパクトハイブリッド車として知られる「アクア」が、9月にマイナーチェンジを実施するというウワサがあるということで、「とっきー_トキデザ@DAMD.inc」氏がその予想スケッチをX上に公開しました。最新サメ顔に進化!? 4年ぶり大刷新へ!?（Photo：tokki_totsu）アクアは2011年12月に初代モデルが登場した5ナンバーサイズのコンパクトハッチバック車で、「プリウス」が2009年に3代目へとフル