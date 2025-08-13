◇プロ野球セ・リーグ 広島9-2阪神(12日、マツダスタジアム)阪神の大竹耕太郎投手が得意の広島相手に5回途中7失点を喫し、連勝は2でストップ。2位巨人が勝利したため、優勝マジックは変わらず28のままとなりました。阪神先発の大竹投手は初回、広島打線を三者凡退に抑え、2回も2アウト一、三塁のピンチを背負うも広島・石原貴規選手を空振り三振に仕留めピンチを切り抜けます。しかし3回、2アウト一、二塁と再びピンチを背負うと、