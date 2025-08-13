プロ野球セ・リーグは12日、各地で3試合が行われました。首位阪神は5位広島と対戦。3回には前川右京選手のタイムリーで先制すると、2アウト満塁の好機から押しだしの四球で2点リードとします。しかし直後に先発・大竹耕太郎投手が広島打線につかまります。2アウト1、2塁から末包昇大選手のタイムリーで1点差に迫られると、続くモンテロ選手の逆転3ランを浴びました。その後も先発・床田寛樹投手の前に反撃ならず。大竹投手は7失点