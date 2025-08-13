12日、米ワシントンの駐屯地に向かう州兵ら（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は12日、首都ワシントン（コロンビア特別区）の犯罪対策強化のため地元警察を連邦政府の指揮下に置いた初日の11日夜、約850人の捜査員らが巡回し、殺人や銃関連の容疑などで23人を逮捕したと明らかにした。NBCテレビによると、トランプ大統領が投入を決めた州兵約800人の一部が12日、ワシントンの駐屯地に到着した。米メディアに