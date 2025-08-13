第１０７回全国高校野球選手権に出場する健大高崎（群馬）に“機動破壊の申し子”がいる。２年生ながら１番打者として打線をけん引する石田雄星外野手。５０メートル走６秒の俊足と抜群の打撃力で、青柳博文監督（５３）が攻撃の「キーマン」として名前を挙げる存在だ。栃木県佐野市出身だが、小学校高学年の頃から健大高崎の野球に注目してきた。「お父さんから、『機動破壊』で名をはせていた健大高崎が自分に合っているんじ