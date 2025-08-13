「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）超気持ちいい！！広島が天敵の阪神・大竹から７点を奪い、五回途中でＫＯした。左腕にマツダスタジアムで９連敗していた中でエレフリス・モンテロ内野手（２６）が値千金の逆転６号３ランを放ち、本拠地での阪神戦の連敗も６で止まった。４位にも再浮上し、３位・ＤｅＮＡとは１差に接近。上昇気配に乗り、一気に上位再進出を果たす。フェンスに張り付いた左翼手の頭上をかす