日々人々を楽しませる大谷。その真骨頂である二刀流に“期限”はやってくるのか(C)Getty Images大谷翔平が「長く続けたい」と追い求める投打二刀流はどこまで見られるのか。その大衆の心を刺激するパフォーマンスの行く末に、ドジャースの幹部が口を開いた。【動画】まるで火炎放射器のような威力！大谷翔平が160キロ連発で圧巻の8奪三振現地時間8月10日、ドジャースの専門メディア『Dodgers Nation』の取材に応じたアンドリュ