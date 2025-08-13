日本でも制度上の位置づけを変える議論が始まっている「暗号資産」。その現状と今後の可能性を、暗号資産取引所大手『ビットバンク』の廣末紀之社長（57）に聞く。【写真で見る】「ビットコイン」なぜ高騰？決済手段⇒金融商品になれば「どんどん広がっていく」可能性も価格高騰の陰に「ドル覇権強化」の狙い7月14日、1ビットコイン=12万3089ドル（約1800万円）となり史上最高値を更新した暗号資産の「ビットコイン」。暗号資産と