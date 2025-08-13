イギリス軍の最新鋭ステルス戦闘機が、海上自衛隊の護衛艦「かが」に初めて着艦しました。海上自衛隊によりますと、西太平洋で行われた多国間訓練で、イギリス軍とアメリカ軍のF35B戦闘機が、「かが」の甲板で発着しました。「かが」は、「いずも」とともに事実上の空母化に向けた改修が進められている護衛艦です。