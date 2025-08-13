森田富美子氏と森田京子氏が、15日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。森田富美子氏(左)、森田京子氏＝テレビ朝日提供終戦から80年の節目となる今年。戦争の記憶が風化していくなか、平和の大切さを語り継ごうとしている96歳の富美子氏が、娘・京子氏とともに同番組に出演する。16歳のとき、長崎の原爆で両親と3人の弟を失った富美子氏。その記憶を７５年封印してきた富美子氏だ