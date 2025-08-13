瓜二つーーそんな表現がピッタリな?比較画像?がX上で注目を浴びている。【比較写真】ハムスターとそっくりさんXユーザーのチャア子の輝き（＠Chaconokagayaki）さんが2025年8月7日に投稿したのは、てのひらの上にチョコンと乗っかっているハムスター。まん丸モフモフなフォルムがとっても愛らしい。そんなカワイイハムちゃんと比較されたのは、おなじみの......。仙台銘菓「萩の月」である。クリーム色のふかふかが、ハムちゃんと