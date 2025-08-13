日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールト。欧州最高峰のUEFAチャンピオンズリーグに出場するために予選を戦っていたが、敗退が決まってしまった。トルコの強豪フェネルバフチェと予選3回戦で激突したフェイエは、6日の1stに2-1で先勝。12日に行われた2ndはホームのフェネルバフチェサポーター5万人が詰めかける大アウェイとなった。それでも、フェイエは前半41分に相手GKのハンドでフリーキックを得