エアロKは、沖縄/那覇〜清州線を10月1日に開設する。GDSデータなどから路線情報を提供しているAeroRoutesによると、1日1往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は沖縄/那覇発が2時間10分、清州発が2時間5分〜2時間15分。同路線は、エアロKのみが運航することとなる。■ダイヤRF393沖縄/那覇（08：50）〜清州（11：00）／月・水・金・日RF393沖縄/那覇（09：10）〜清州（11：20）／火・木・土RF394清州