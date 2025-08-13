多連装ロケットシステムのＢＭ２１「グラド」を発射するウクライナ軍の要員/Anatolii Stepanov/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領は１２日、ロシア側が近く停戦と引き換えに要求するとみられるウクライナ東部ドンバス地方の割譲を拒否すると述べた。ドンバス割譲はロシアのプーチン大統領がウクライナで「３度目の戦争を開始する」ことにつながると指摘した。ゼレンスキー氏によると、米国、ウクライナ、そして「欧