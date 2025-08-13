きょう(水)は、前線の活動が弱まり、全国的に日差しが復活するでしょう。ただ、関東から西の地域では雲が広がりやすく、特に西日本では午後ほど大気の状態が不安定となります。山沿いが中心となりますが、天気の急変にご注意ください。また、関東では南部ほど厚い雲に覆われて、神奈川県や千葉県などを中心に、弱い雨の降る所がありそうです。関東北部も天気の大きな崩れはない見込みですが、念のため、折り畳みの傘があると安心で