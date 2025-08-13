◇プロ野球セ・リーグ巨人5ー0中日（12日、東京ドーム）3回に相手のミスを誘うセカンドへのゴロで先制点をあげた巨人の泉口友汰選手。5回にはレフトへのヒットを放ち、100安打を達成しました。「100安打は目標にしていたわけではないので、なんていうかよく分かっていない状況です。試合は続いていきますし、これからも頑張っていきたいなと思います」と謙遜するも、試合に出続けているからこそかと聞かれると、「そうですね、積