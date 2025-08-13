お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が12日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（60）とともに出演。「文藝春秋」に掲載されたフジテレビ元取締役相談役日枝久氏の独占インタビューについて私見を語った。太田は「この間、日枝さんのさ、あれ読んだけどさ。文藝春秋の10時間インタビュー。載ってるんだよ、いよいよ日枝さんが口を開いたって。文藝春秋だよ？さんざん文春に書