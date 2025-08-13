ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１３日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。水曜レギュラーでフリーアナウンサーの松丸友紀アナが「夏休み。宮古島に旅行に行かれたそうです」と紹介した。画面には松丸アナが宮古島を楽しむ写真を紹介し「海がきれいですよね。とてもいい写真だなぁと思いましたけど、やはりご主人に撮り直しを２０回近くお願いしたそうです」と明か