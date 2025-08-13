株主還元の指標にDOE（株主資本配当率）を導入する動きが広がっている。DOEは企業の純利益に応じて配当を決める「配当性向」と異なり、株主資本（株主から集めた資本金や、過去の利益の蓄積など、株主の持ち分）を基準に配当額を決定する指標だ。短期的な業績変動に左右されにくく、配当額がブレにくいという特徴を持つ。2025年1月から5月にかけて、DOEを導入する企業は前年同期比6割も増加した。今や全上場企業の約1割に相当する