米グーグルのインターネット閲覧ソフト「クローム」のロゴ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】生成人工知能（AI）を開発する米新興企業パープレキシティは12日、米グーグルのインターネット閲覧ソフト（ブラウザー）「クローム」を345億ドル（約5兆1千億円）で買収すると提案した。複数の米メディアが報じた。検索事業の独占を巡る米連邦地裁の判決が迫っており、売却が強制された場合を見越して先手を打つ動きとみられる。