大分県玖珠町の町制施行70周年記念式典が9日、同町岩室のくすまちメルサンホールであり、佐藤樹一郎知事や国会議員、近隣市町の首長、町民らが出席した。玖珠美山高の吹奏楽部の演奏と、農業クラブの研究発表がオープニングを飾り、自治や産業、福祉、文化功労など11個人6団体を表彰し、1個人1団体に感謝状を贈った。また「未来に残したい」玖珠町をテーマに、記念事業として募集したスマホ写真コンテストの入賞者も表彰した。