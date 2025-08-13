大分県内は10日夜、各地で大雨となった。前線に湿った空気が流れ込み、大気が不安定になったことで線状降水帯が発生し、日田市では観測史上最大となる1時間に117ミリの雨量を記録した。日田市は同日、大雨による災害の危険性が高まったとして、市内の一部地域に、5段階の警戒レベルで最高の避難情報「緊急安全確保」を発表した。中津市は一部地域に、玖珠町は全域に警戒レベル4の「避難指示」を、九重町は全域に警戒レベル3の