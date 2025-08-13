九州各地で記録的な大雨の原因となった線状降水帯は、熊本県内で10日夜から11日午前にかけて発生、全域に大きな被害をもたらした。熊本地方気象台によると、6日午後5時の降り始めから12日午後1時までの降水量（速報値）は、甲佐町686・5ミリ、山都町663ミリ、熊本市中央区590・5ミリ、八代市576ミリ、玉名市483・5ミリなどとなっている。1時間雨量も11日朝、上天草市114・5ミリ、天草市110ミリ、八代市92・5ミリを観測、いずれ