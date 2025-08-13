長崎県の壱岐島出身で、明治から昭和初期を代表する臨済宗の禅師、竹田黙雷（もくらい）禅師のゆかりの品々を集めた「ふるさと壱岐島展」が、壱岐市芦辺町の市立一支国博物館で開かれている。黙雷禅師による書画や絵付けの焼き物、肖像彫刻など40点を展示している。31日まで。黙雷禅師は1854年、現在の壱岐市勝本町に生まれた。幼い頃に出家し、全国の高僧の下で修行した。30代で、「天下の鬼僧堂」と恐れられた福岡県久留米市