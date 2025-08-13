長崎で被爆して16歳でブラジルに移住した在外被爆者、石橋哲さん（81）が、渡航後初めて長崎市を訪れている。市の被爆80年事業として平和祈念式典に招待されたことがきっかけ。14日まで滞在し、親戚の墓参りや当時の自宅周辺を散策する。「眼鏡橋は昔と変わらないが、街の雰囲気は大きく変化した。何より平和に暮らせる街なのがいい」と感慨深そうだった。原爆投下時、石橋さんは、爆心地から約3キロの自宅にいた。幼子だった