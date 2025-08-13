大雨の影響で、国史跡島原城（長崎県島原市城内1丁目）の堀の石垣が崩れ、市道ののり面が長さ約6メートル、幅約1・5メートルにわたって崩落した。市によると、11日午前5時半ごろ、島原署からの連絡で崩落を確認したという。注意を呼びかけるコーンを設置している。（本山友彦）