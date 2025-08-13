長崎原爆資料館（長崎市平野町）は12日、大雨の影響で雨漏りが起き、展示している「被爆資料」1点に水シミができたと発表した。大雨となった11日午後を臨時休館とし、12日午後1時からあらためてオープンした。一部の展示スペースは乾燥作業のために当面の間、通行できないという。被爆資料は、熱線による被害のコーナーにある「焦げた板壁に残った木の葉の影」。天井からの雨漏りで水滴が落ち、シミができた。現在は展示を取り