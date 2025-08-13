佐賀県唐津市鎮西町の県立名護屋城博物館は、10日に発生した落雷の影響で臨時休館を続けている。復旧のめどは立っておらず、13日も休館する見通しという。県などによると、落雷は10日午後7時ごろに発生。館内が瞬間的に停電した後、電気室から異常音とともに焦げるようなにおいがしたため、手動でブレーカーを落とした。当時は営業時間外で、避難騒ぎなどはなかった。翌11日、地下に埋設されている高圧ケーブル3本のうち1本