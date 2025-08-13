市民と在住外国人との相互理解を手助けする佐賀県武雄市初の国際交流員（CIR）に、米国・テキサス州出身のアダラ・トラン・エレインさん（22）が就任した。任期は来年7月までの1年間。トランさんは1日に市役所を訪れ、「日本語があまり話せない外国人と日本人との懸け橋になりたい。武雄の人たちにはテキサスの食文化なども紹介したい」と抱負を述べた。国際交流員は、国などが進める外国青年招致事業（JETプログラム）の一環