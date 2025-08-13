コメの価格高騰により原料確保が難しくなっているとして、佐賀県酒造組合は蔵元や酒米を作る農家への支援などを求める要望書を、山口祥義知事に提出した。同組合による県への要望書の提出は初めて。組合によると主食用米の価格高騰に伴い、酒米も大幅な値上がりが予想されている。またこれまで酒米は主食用米よりも高値で取引されていたが、主食用米が供給不足で高騰したため価格が逆転。酒米から主食用米に転換する農家も出て