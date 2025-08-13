佐賀県基山町のNPO法人「NPO慧燈（えとう）」による、タイ北部などの恵まれない子どもたちを奨学金で支える活動が、今年で30年を迎えた。初代理事長で、タイやミャンマーに残された日本兵の遺骨収集に尽力した調寛雅（しらべかんが）さん（故人）が始めた取り組みで、奨学生は両国で延べ8290人に上る。調さんが2007年に86歳で亡くなった後も仲間たちが遺志を継ぎ、息の長い支援を続けている。NPO慧燈によると、調さんは同町に