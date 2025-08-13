福岡県内の児童福祉施設に入所する児童・生徒が、スポーツを通して交流する「県児童福祉施設球技大会」（県や西日本新聞民生事業団など主催）が7月23日〜今月1日、北九州市内の2会場であった。延べ12施設の小学生から高校生までの約160人が参加し、軟式野球とバレーボールで熱戦を繰り広げた。軟式野球は若松児童ホーム（北九州市）、バレーボールは門司ヶ関学園（同）が優勝した。両チームは、20日から鹿児島県で開催する九州