ＬＬＰＷ―Ｘの井上貴子（５５）が驚異の美魔女力でケガを克服。団体エースのNØRI（２６）や、わかな（１５）に猛ゲキを飛ばした。３選手は１２日、東京スポーツ新聞社にあでやかな浴衣姿で来社し、インタビューに応じた。貴子は７月１２日の静岡・清水町大会で裏拳を繰り出した際に右手甲を骨折。「メリって音が鳴って、血の気がサーっと引いたので『あ、これは骨やったな』って」（貴子）。１５日には堀田祐美子４０周