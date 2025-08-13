第１０７回全国高校野球選手権大会の第７日第３試合（１２日、甲子園）は、尽誠学園（香川）が東大阪大柏原に３―０で完封勝ちし、３回戦に駒を進めた。先発で４番を務めるエース・広瀬賢汰投手（３年）が、１０８球を投げて６安打完封。９回二死一塁から６番・英賀（３年）を１２５キロのスライダーで投ゴロに仕留めて試合を締め、白い歯をのぞかせた。試合後は「変化球を低めに集めて投げることができました。人もたくさん入