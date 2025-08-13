西武待望の和製大砲候補・村田怜音内野手（２４）が?覚醒前夜?の雰囲気を漂わせている。２年目の今季は７月１６日の日本ハム戦（ベルーナ）で初昇格。１２日現在、ここまで１５試合に出場し打率２割４分１厘、２本塁打、７打点をマークしている。８月の９試合では主に「５番」に座り打率３割２分３厘（３１打数１０安打）、２本塁打、７打点とベンチの起用に応えており、周囲の期待値も高い。３戦連続マルチ安打を放った１１