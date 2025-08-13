「令和の峰不二子」と呼ばれるモデルの阿部なつき（25）が12日、自身のインスタグラムを更新。焼き肉を堪能している写真を投稿した。阿部は「夏だね、お肉だね」とつづり、タイトな白のタンクトップ姿で焼き肉を楽しむ様子を披露した。「はやい時間すぎて、貸し切り。笑」と明かし、「ジム行く→仕事行く→焼肉食べる→ジムに行くという最高な一日、大満足」と充実した1日を振り返った。最後に「たまにはこんなゆるーい投稿も、、