第5子を出産した元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が13日までにインスタグラムを更新。退院を発表した。辻は「無事退院しました」とつづり、新生児と夫の俳優杉浦太陽（44）とのスリーショットを公開。「今回の出産は本当に最高に幸せなお産でそれは素敵な産院に出会う事が出来素敵なお産をさせてくれた先生や助産師さんのお陰でした最後にbabyフォトの撮影もして下さりご飯も本当に美味しかったです本当に出産前