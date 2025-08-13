タレントの中川杏奈（38）が12日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。沖縄・宮古島旅行の様子を投稿した。「スイカ大好き」と題し、「この夏はほとんど毎日スイカ食べてるひと玉で買った方安いので、大きなスイカを毎日独り占めたまに食べ過ぎてお腹が痛くなるけど、やめられない。沖縄のホテルでも毎日おかわりしたよ」と、白のトップスにデニムミニスカート姿で、朝食バイキングのスイカを手にするショットを公開。