不動の「１番打者」として長嶋巨人を支えた仁志敏久さん（５３）。共に過ごした日々から得た、今も受け継ぐ思い、忘れられない師の姿を思い返した。現在は西武の野手チーフ兼打撃コーチを務め、ミスターにならったスター選手育成を誓った。（取材・構成＝柳田寧子）＊＊＊仁志が貫く長嶋イズムがある。「たとえコンビニに行くにしても、だらしない格好は、ちょっとね。自分だとバレた時に恥ずかしいから。人に見ら