◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦岡山学芸館３―０松商学園（１２日・甲子園）岡山学芸館は、エース左腕・青中陽希（３年）が完封し、岡山勢に夏７０勝目をもたらした。＊＊＊自身がかなわなかった思いは聖地のグラウンドに立つナインに託した。岡山学芸館の学生コーチ・畑慎平（３年）はアルプスから声援を送った。中２の時に腰椎分離症を発症。高校入学後も痛みに耐えながら甲子園を目指しプレ