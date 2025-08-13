警視庁の統計によれば、令和6（2024）年の水難は過去10年間で最多の1535件、水難者は1753人だった。死者・行方不明者の人数を場所別にみると、海（372人）と川（288人）で全体の約80％。さらに中学生以下に限定すると、川（18人）が海（5人）を逆転し、全体の約64％を占める。今年も早くから安全の心得などが広く呼びかけられているが、すでに複数の事故が報じられている。そうしたニュースに必ず存在するのは懸命の救助活動を