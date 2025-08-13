女優の上白石萌音が１３日、當真あみ主演の日本テレビ系主演ドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜・後１０時）の第６話放送を前にコメントを寄せた。末次由紀氏の同名人気漫画が原作で、３部作の映画「ちはやふる―上の句・下の句・結び―」（広瀬すず主演）の１０年後の世界が舞台。第６話では、非常勤講師の契約が終わり、コーチとしてかるた部をサポートすることになった大江奏（上白石）の進退をめぐり、梅園高校の競技か